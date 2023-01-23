『Coleman(コールマン) Palmetto (パルメット) 寝袋 最適温度 -1.1 〜 10 ℃ 180cmまで対応 日本未発売 並行【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 52分に出品され03月22日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Coleman(コールマン) Palmetto (パルメット) 寝袋 最適温度 -1.1 〜 10 180cmまで対応 日本未発売 並行
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 24.31 cm
横幅 : 24.69 cm
奥行 : 44.91 cm
重量 : 2.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8248円
728 入札履歴
終了
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