GERBER(ガーバー) サスペンション マルチプライヤー マルチツール 1471【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

GERBER(ガーバー) サスペンション マルチプライヤー マルチツール 1471



【商品説明】

・Lightweight open-frame stainless steel handle

・Saf.T.Plus component locking system guarantees safety

・Suspension Multi-Plier multitool with 12 integrated components

・The plier jaws are spring loaded so that they open when you release your grip.

CMR-X000EDPT9K

【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 7.29 cm

奥行 : 14.71 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。