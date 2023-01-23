『GERBER(ガーバー) サスペンション マルチプライヤー マルチツール 1471【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 08分に出品され03月24日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GERBER(ガーバー) サスペンション マルチプライヤー マルチツール 1471



【商品説明】

・Lightweight open-frame stainless steel handle

・Saf.T.Plus component locking system guarantees safety

・Suspension Multi-Plier multitool with 12 integrated components

・The plier jaws are spring loaded so that they open when you release your grip.

CMR-X000EDPT9K

【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 7.29 cm

奥行 : 14.71 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ GERBER(ガーバー)

サスペンション

マルチプライヤー

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1471