『NAGAOKA (ナガオカトレーディング) アルミ筐体 Bluetooth 4.1対応 イヤフォン (シルバー) BT805SV【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 13時 53分に出品され05月07日 13時 53分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NAGAOKA (ナガオカトレーディング) アルミ筐体 Bluetooth 4.1対応 イヤフォン (シルバー) BT805SV



【商品説明】

・インピーダンス: 16Ω

・ドライバ : アルミ筐体 9mm

・再生周波数 : 20～20000Hz

・連続通話時間 : 約6時間

・音圧感度 : 90db



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。