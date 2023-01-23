『グリーンライフ(GREEN LIFE) 石油ファンヒーター用吹き出し口ガード 取付有効幅27~56cm 植毛仕上げ ZG-40SN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 11時 25分に出品され04月28日 11時 25分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンライフ(GREEN LIFE) 石油ファンヒーター用吹き出し口ガード 取付有効幅27~56cm 植毛仕上げ ZG-40SN
【商品説明】
・[本体サイズ] W40~60×D16×H21cm
・[素材] 本体:スチール(焼付塗装)前面ガード:スチール(焼付塗装、耐熱植毛仕上)
・[製造国] 中華人民共和国
【サイズ】
高さ : 17.30 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 41.50 cm
重量 : 1.51 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8248円
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