『東京戸張 フラワーネット Dタイプ 15cm角目 6目×100m 黒/400d×24本撚り D156 523146【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 25分に出品され03月17日 11時 25分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東京戸張 フラワーネット Dタイプ 15cm角目 6目×100m 黒/400d×24本撚り D156 523146



【商品説明】

・規格:15cm角目、6目×100m、400d×24本撚り



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。