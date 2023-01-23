『20インチフィギュア マリオ(Jakks PACIFIC)【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 12時 10分に出品され03月03日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

20インチフィギュア マリオ(Jakks PACIFIC)



【商品説明】

・2018 MANUFACTURED BY JAKKS PACIFIC， INC.， 2951 28TH STREET，SANTA MONICA， CA 90405 U.S.A.

・2018 Nintendo

・マリオが全長50?のフィギュアになって登場

・全部で7つのパーツが可動します。

・原産国:中国

・対象年齢:6才以上



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 2.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。