ハピラ おくすり当番 マチ付タイプ MEOTGR 1枚 〔×3セット〕【お歳暮】

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ハピラ おくすり当番 マチ付タイプ MEOTGR 1枚 〔×3セット〕

ハピラ おくすり当番 マチ付タイプ MEOTGR 1枚 〔×3セット〕



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【商品名】 （まとめ）ハピラ おくすり当番 マチ付タイプ MEOTGR 1枚 【×3セット】 【ジャンル・特徴】 マチが付いてお薬が取り出しやすいカレンダー。かわいいイラストも描かれています。 [ MEOTGR ] 【型番】MEOTGR マチ付で取り出しやすい。 薬を取り出すと、かわいいイラストが登場! 種類：1日4回、1週間用 材質：PVC 全体サイズ：タテ570×ヨコ392mm ポケットサイズ：タテ55×ヨコ83mm ・・・続きは下へ