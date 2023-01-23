『X550l 15V 44Wh asus ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 18時 13分に出品され03月28日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 X550l 15V 44Wh asus ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池

電圧: 15V容量:2950mAh (44Wh)

タイプ: リチウムイオン

カラー: 黒

対応機種:Asus x550l