『不二貿易 ペットベッド ペットソファ 幅74×奥行41×高さ32.5? ブルー ファブリック チェスターフィールド風 小型犬 猫 45232【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 04時 07分に出品され03月09日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 ペットベッド ペットソファ 幅74×奥行41×高さ32.5? ブルー ファブリック チェスターフィールド風 小型犬 猫 45232
【商品説明】
・※脚部のみお客様取り付け商品です。
・サイズ:幅74×奥行41×高さ32.5cm、座面高:26cm
・原産国:中国
・本体重量:5.8kg
・素材・材質:天然木、ポリエステル100％、ウレタンフォーム
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 41.50 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 7.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8247円
194 入札履歴
終了
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