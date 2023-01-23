『不二貿易 ペットベッド ペットソファ 幅74×奥行41×高さ32.5? ブルー ファブリック チェスターフィールド風 小型犬 猫 45232【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 04時 07分に出品され03月09日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不二貿易 ペットベッド ペットソファ 幅74×奥行41×高さ32.5? ブルー ファブリック チェスターフィールド風 小型犬 猫 45232



【商品説明】

・※脚部のみお客様取り付け商品です。

・サイズ:幅74×奥行41×高さ32.5cm、座面高:26cm

・原産国:中国

・本体重量:5.8kg

・素材・材質:天然木、ポリエステル100％、ウレタンフォーム



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 41.50 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 7.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。