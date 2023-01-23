『デサント 21年春夏モデル トートバッグ レディース はっ水 出し入れしやすい 折り返し DMWRJA00 WH ナイロン 内ポケット付 1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 02時 51分に出品され04月30日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「DESCENTE(デサント)」より引用"



【商品名】

デサント 21年春夏モデル トートバッグ レディース はっ水 出し入れしやすい 折り返し DMWRJA00 WH ナイロン 内ポケット付 1



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・タテ35cmxヨコ36cmxマチ15cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: 無し

・留め具の種類: 該当なし

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。