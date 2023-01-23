『パナソニック ケース販売 10個セット コンパクト形蛍光灯 32W 3波長形電球色 ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) FHP32E【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 22分に出品され03月15日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック ケース販売 10個セット コンパクト形蛍光灯 32W 3波長形電球色 ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) FHP32E



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。