『アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 62326-10 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 08時 51分に出品され04月24日 08時 51分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 62326-10 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: 取り外し可能， 調節可能

・タテ40cmxヨコ64cmxマチ28cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・メイン素材: 未設定

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 合繊

・重量:860g



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 40.60 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

ボストンバッグ

62326-10

ブラック