『バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 14時 51分に出品され05月11日 14時 51分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)
【商品説明】
・サイズ : 75×32×32 cm・ポケットの数 : メインコンパートメント 2つ サイドポケット 2つ
・ストラップの数 : 2
・ハンドルの数 : 2
・収納スペースの数 : 1
・収納量 : ラケット6本・容量 : 42L
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 77.30 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8247円
451 入札履歴
終了
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