Stretch 2 Teacher’s book with Online Classroom Presentation Tool Access Code【新年の贈り物】

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外国語教材 種別:グッズ Teacher’s Book 商品説明:・リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングについての明瞭な解説に加え、映像を読み解く力とプレゼンテーションスキル強化のための練習も充実。・ CEFRのCan-doリストに基づいてスキルを選定しており、一般的な各種英語検定試験対策にも対応。・授業で使える既成のプレゼンテーションが用意されているので、 先生方の準備時間を大幅に削減。 商品特徴:教師用ガイド、Classroom Presentation Tool （スチューデントブック、文法解説用プレゼンテーション資料、各ビデオの事前学習用ワークシート）、オンラインで受けられる口頭および筆記テストなど JAN:9780194603416 発売日:2014/10/09 登録日:2020/06/19 関連グッズ洋書（外国語教材）