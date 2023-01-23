『ENIF 1/ 43 日産 ブルーバードU 2000GTX 2ドア ハードトップ 1974年型 ホワイト(ENIF0071)ミニカー 返品種別B【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 11時 14分に出品され04月21日 11時 14分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：在庫僅少/2023年08月 発売/※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。ENIF 1/43 日産 ブルーバードU 2000GTX 2ドア ハードトップ 1974年型 ホワイトです。

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