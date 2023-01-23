『(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ マフラー 全20色メンズ レディースカシミア 無地 厚手 大判 (ベージュ) FT30L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 19時 39分に出品され03月13日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ マフラー 全20色メンズ レディースカシミア 無地 厚手 大判 (ベージュ) FT30L
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8247円
256 入札履歴
終了
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