『(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ マフラー 全20色メンズ レディースカシミア 無地 厚手 大判 (ベージュ) FT30L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 19時 39分に出品され03月13日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ マフラー 全20色メンズ レディースカシミア 無地 厚手 大判 (ベージュ) FT30L



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ (バイヤー)BUYER

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