『スニーカー GUESS SALERNO / ゲス サレルノ 【SP】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 07分に出品され03月09日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:57144803
ショップ:atmos pink，アトモスピンク
ブランド:Guess，ゲス，atmos pink，アトモスピンク
商品名:GUESS SALERNO / ゲス サレルノ 【SP】
カテゴリ:シューズ>スニーカー
ブランド品番:fm5slrlea12-wba / fm5slrlea12-wre / fm5slrlea12-wbu / fm5slrlea12-wco
素材:100%LEATHER
原産国:インドネシア
カラー:ホワイト，ホワイト系その他，ホワイト系その他2，ホワイト系その他3
サイズ:25.5cm，26.0cm，27.0cm，27.5cm，28.0cm，28.5cm
企画ID:1581085，1580908，1576154，1576153，1572687，1570126，1565557，1562562，1500723
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落札価格8247円
327 入札履歴
終了
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