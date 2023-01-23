『ヨガマット suria(スリア) HD エコマットプラス 厚さ 6mm 高密度 クッション性 初心者 ラピス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 09時 08分に出品され03月14日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヨガマット suria(スリア) HD エコマットプラス 厚さ 6mm 高密度 クッション性 初心者 ラピス



【商品説明】

・サイズ : 約61×183×0.6cm

・メイン素材: TPE

・丸めたときの直径:約13cm

・地球環境にやさしい素材「TPE」を使用

・重さ:約0.9kg



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 63.20 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。