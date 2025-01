コスメデコルテ サイクリック キィ(40ml)【2025年の人気アイテム】

サイズ



高さ : 6.00 cm



横幅 : 6.10 cm



奥行 : 10.40 cm



重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



セラーコード:X012W9MDRE

・* Image is an image. The color of the product may vary from the images shown so please be careful.

・Contents: 40ml

・It is shown, ginger and new habits

・Massage

・Massage kosumedekorute cosmedecorte