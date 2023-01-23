『単品13個セット GH ステン土入3点セットF-100TA 浅香工業 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 43分に出品され03月28日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4991524430410単品が13個セットの商品ページです
【商品特徴】
植え込み作業に便利
【製造者】
浅香工業株式会社
【生産国】
中華人民共和国
【単品内容量】
1本
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格8247円
66 入札履歴
終了
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