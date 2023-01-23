『ヨガマット suria(スリア) HD エコマットプラス 厚さ 6mm 高密度 クッション性 初心者 バーントアンバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 00時 56分に出品され03月23日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヨガマット suria(スリア) HD エコマットプラス 厚さ 6mm 高密度 クッション性 初心者 バーントアンバー
【商品説明】
・サイズ : 約61×183×0.6cm
・丸めたときの直径:約13cm
・地球環境にやさしい素材「TPE」を使用
・重さ:約0.9kg
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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307 入札履歴
終了
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