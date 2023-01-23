『ペットベッド ドーム型 ペットハウス 2way 犬猫用 室内用 お昼寝 オールシーズン ふわふわ 柔らかい クッション付き 犬小屋 屋根付き 猫 テント おしゃれ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 17分に出品され03月18日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
猫＆小型犬用 ペットドームハウス~
サイズ : 85*8cm（推奨体重10kg以下）
適用対象 : 全種類の猫、トイプードルやチワワ、ミニチェアダックス、ポメラニアン、ヨークシャー・テリア、ミニチュア・シュナウザー、シー・ズー、マルチーズ等の小型犬、うさぎなどの小動物対応できます
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落札価格8247円
404 入札履歴
終了
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