ペットベッド ドーム型 ペットハウス 2way 犬猫用 室内用 お昼寝 オールシーズン ふわふわ 柔らかい クッション付き 犬小屋 屋根付き 猫 テント おしゃれ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

猫＆小型犬用 ペットドームハウス~







サイズ : 85*8cm（推奨体重10kg以下）



適用対象 : 全種類の猫、トイプードルやチワワ、ミニチェアダックス、ポメラニアン、ヨークシャー・テリア、ミニチュア・シュナウザー、シー・ズー、マルチーズ等の小型犬、うさぎなどの小動物対応できます







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