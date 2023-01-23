『MASINTOR Crossbody Purses for Women Multi Pocket Casual Crossbody B 並行輸入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 34分に出品され03月10日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Cossbody Bag・Black Brown Medium

・・Color:Black Brown

・?? High Quality Material: Cross body purse is made from high quality 100% eco friendly vegan PU leather. Interior design with durable gold tone hardware and plain elegant fabric lining. This womens purses is classic and practical.

・?? Function &Fashion: This Purses For Women Crossbody Bag has spacious compartments with fashion tassl .exterior with 2 front zip compartments can hold the items you need for daily travel such as wallet cell

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