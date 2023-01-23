『[キーン] ブーツ SNOW TROLL WP(15.0~19.5cm) スノー トロール ウォータープルーフ キッズ FUCHSIA PURPLE/SILVER 19.5 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 01分に出品され03月18日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 剛性を保ちつつ最上級の屈曲性を実現した《KEEN.BELLOWS FLEX》を搭載。軽量で柔らかいボディに取 り外し式の保温インナーブーティーを搭載、お手入れが楽で衛生的、濡れた際にも乾きやすい仕様。 冬場の普段履きはもちろん、長靴代わりとしても使用可能な多目的ウィンターブーツ。