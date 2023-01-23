『tシャツ Tシャツ 異素材ワイドTシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 08時 04分に出品され03月04日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:59365413

ショップ:WORLD WIDE LOVE!/Rydia，ワールドワイドラブ!/リディア

ブランド:Rydia，リディア

商品名:異素材ワイドTシャツ

カテゴリ:トップス>Tシャツ/カットソー

ブランド品番:RF254006

素材:本体：コットン100% 別地：再生繊維（テンセル） 60%，リネン 40%

原産国:韓国

カラー:アイボリー，ブラック，グレー

サイズ:M

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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異素材ワイドTシャツ