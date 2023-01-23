『tシャツ Tシャツ 異素材ワイドTシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 08時 04分に出品され03月04日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:59365413
ショップ:WORLD WIDE LOVE!/Rydia，ワールドワイドラブ!/リディア
ブランド:Rydia，リディア
商品名:異素材ワイドTシャツ
カテゴリ:トップス>Tシャツ/カットソー
ブランド品番:RF254006
素材:本体：コットン100% 別地：再生繊維（テンセル） 60%，リネン 40%
原産国:韓国
カラー:アイボリー，ブラック，グレー
サイズ:M
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落札価格8247円
200 入札履歴
終了
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