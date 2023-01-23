『クラークス フラットシューズ シリリアンペイズ Sillian Paz ブラックシンセティックヌバック 22.5 cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 08時 37分に出品され04月17日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クラークス フラットシューズ シリリアンペイズ Sillian Paz ブラックシンセティックヌバック 22.5 cm



【商品説明】

・ソール素材または裏地: 合成底

・ヒールの高さ: 1.5 in

・メイン素材: 100% 分類外繊維(テキスタイル)

・留め具の種類: プルオン

・耐水性能なし

・表地: ヌバック

・靴幅: Medium



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。