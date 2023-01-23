『テニスシューズ ヨネックス テニスシューズ クレー/オムニコート用 中〜上級者向け パワークッションエアラスダッシュ3ワイドGC 22.0 BK/P(181)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 04分に出品され03月30日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:22.0 カラー:BK/P(181) ジャンル:テニス・スカッシュ/テニスシューズ/レディースシューズ メーカー: ヨネックス(YONEX)