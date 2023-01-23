『ジグソーパズル 2000ピース ユーログラフィックス 豊富なカップケーキ 82200629【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 03時 41分に出品され04月11日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ジグソーパズル 2000ピース ユーログラフィックス 豊富なカップケーキ 82200629
|ブランド名
|ユーログラフィックス(Eurographics)
|商品コメント
| サイズ縦97×横68cm
この商品は英語パッケージです。パズル専用の糊は付属していません。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0628136546508
商品コード
YS0000028536705423
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落札価格8246円
845 入札履歴
終了
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