『1/144 アビゴル (機動戦士Vガンダム)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 12時 18分に出品され04月10日 12時 18分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
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注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|1/144 アビゴル (機動戦士Vガンダム)
|ブランド名
|BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)
|商品コメント
|Victory Gundamの専門ユニット。ダブルエンドのビーム鎌、エネルギーブレード、バックグラウンドのディスプレイスタンドが付属しています。 Abigorのパーツは、高速移動型を可能にするために再配置することができます。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4902425414225
商品コード
YS0000028739738360
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落札価格8246円
852 入札履歴
終了
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