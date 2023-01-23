『FisherーPrice My Home Office， pretend work station 8ーpiece play set for pres【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 08分に出品され04月06日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|FisherーPrice My Home Office， pretend work station 8ーpiece play set for preschool kids ages 3 years and up
|ブランド名
|商品コメント
| Preschoolers ages 3 years and up can “work” from home or anywhere with this 8ーpiece pretend office play set
Pretend laptop and 4 fabric “apps” that attach to computer screen to “work” on different projects
Wooden smartphone and headset lets kids take all their important business calls
Break time Toーgo cup lets kids “sip” their favorite beverage
Play set comes in giftーready package that’s great for storage， too
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0887961859119
商品コード
YS0000028737831992
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落札価格8246円
833 入札履歴
終了
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