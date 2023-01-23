『ラ-ニングリソ-シズ 算数教材 分数ゲ-ム ピザ 6歳から LER5060 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 45分に出品され03月07日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Segmented pizzas provide a multisensory way to introduce and explore fractions

Practice identifying fractions， matching fraction equivalents， and performing fraction addition and subtraction

Game features 7 different ways to play with multiple levels of challenge

Includes 13 double-sided pizzas， 3 double-sided spinners， and instructions

Winner of 2 awards， Ideal for ages 6+