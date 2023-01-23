『124 F&F DOMS 1970 DODGE CHARANGER R/T w/DOM TORETTO ワイルドスピード ミニカー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 13時 43分に出品され03月29日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 124 F&F DOMS 1970 DODGE CHARANGER R/T w/DOM TORETTO ワイルドスピード ミニカー ブランド名 ジャダトイズ(jada toys) 商品コメント 1：24サイズ

フィギュア付き

パッケージサイズ W305/D155/H115mm 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ミニカー類 ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル 自動車

JANコード/ISBNコード 0801310307373

商品コード YS0000028537855839