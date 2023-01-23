『Defend the Burbs Zpocalypse 2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 24分に出品され04月01日 00時 24分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Defend the Burbs Zpocalypse 2 ブランド名 GreenBrier Games 商品コメント 25人。120分、対象年齢14歳以上。

各プレーヤーが原子核ゾンビ・アポカリプスで生存者の部隊を管理します。

ストーリーを追求した探検とタワーディフェンスゲームプレイ。

4パートキャンペーンにおける共同および対対のシナリオ。

モジュラータイルのタクティカルミニチュアコンバット。 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

JANコード/ISBNコード 0602573040027

商品コード YS0000028537408089

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Defend

the

Burbs



Zpocalypse

2