『OleOletOy ストレスボール 18個パック - ストレスボール 大量フィジェットトイセット 子供用 - 知覚スクイーズボール ウォータービーズ入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 18時 34分に出品され03月12日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 OleOletOy ストレスボール 18個パック - ストレスボール 大量フィジェットトイセット 子供用 - 知覚スクイーズボール ウォータービーズ入り クリスマスストッキング詰め 不安解消 スクイーズツール ADD/ADHD用 ブランド名 OleOletOy 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

商品コード YS0000021736013249