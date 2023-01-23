『Hot Wheels Shark Chomp Transporter Playset with One 164 Scale Car for Kids【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 18時 49分に出品され03月23日 18時 49分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Hot Wheels Shark Chomp Transporter Playset with One 164 Scale Car for Kids 4 to 8 Years Old， Shark Bite Hauler Picks Up Cars in Its Jaws & Stores Up to Five in Its Belly ブランド名 Hot Wheels 商品コメント Hot Wheels 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル ミニ四駆

商品コード YS0000021734673963