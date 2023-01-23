MPC 1/25 リッジランナー・ピント プラスチックモデルキット MPC906【年末の贈り物】

受注後、米国倉庫から日本に取寄せ、検品後にお届けさせていただきます。その際に、改めて発送と追跡番号をご案内します。

こちらの商品はお届けまでに2-3週間程お時間を頂いておりますので、お客様のご希望される日に届かない場合があります。

週末や大型連休、悪天候などの航空状況や通関手続き・配送スケジュールにより遅延することがございます。

ご注文後は迅速にお取り寄せさせて頂く為、発注後のキャンセルはお断りさせて頂いております。また多少の日程前後など、遅延理由によるご注文のキャンセルはお断りさせて頂いております。予めご了承ください。

時期により仕様変更があり、商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。

在庫確認やご質問は 、「この商品について質問する」よりお願い致します。

米国倉庫での在庫切れ・検品落ちで商品をお取り寄せ出来ない場合、当店からキャンセルまたは代替品をご提案させて頂くことがあります。

通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございますが、中身に問題はございません。ギフト・コレクションには不向きな場合があります。



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