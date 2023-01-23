『Schmidt 59635 Thomas Kinkade: Disney-Peter Pan Jigsaw Puzzle (1000-Piece)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 05時 13分に出品され04月25日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Schmidt 59635 Thomas Kinkade: Disney-Peter Pan Jigsaw Puzzle (1000-Piece)
|ブランド名
|商品コメント
| Schmidt six-star premium quality 1， 000 piece jigsaw puzzle
The Painter of Light， Thomas Kinkade captures the timeless magic of this classic Disney story
Snug fitting， varied， extra thick and smooth-edged pieces
A perfect gift for any puzzler or Disney fan aged 12 and up
The completed puzzle measures approximately 69 cm x 49 cm
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4001504596323
商品コード
YS0000010437457563
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落札価格8246円
882 入札履歴
終了
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