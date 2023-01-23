『レゴ(leg0) マインクラフト クラフトボックス 3.0 21161 おもちゃ ブロック プレゼント テレビゲーム 男の子 女の子 8歳以上【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 15分に出品され03月31日 08時 15分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マインクラフトファンの創造力豊かな冒険を現実のものにするセットです。ブロックやパーツ、キャラクターのフィギュアがいっぱい入っていて、遊びを通して想像力や創造性を豊かに育めます。計564ピースのブロックやパーツが入った組み立てセットです。キャラクターたち(スティーブ、アレックス、クリーパー、ブタ、ゾンビ)や楽しい機能(TNTランチャー、クリーパーの戦いなど)がいっぱいです。想像力を豊かにするマインクラフトの冒険に必要なアイテムがそろっています。ステキなお城や忙しい農場のほか、自分で場面設定をすれば全く新しい遊び方を楽しめます。お子さまのお誕生日やクリスマスのギフトにもぴったりです。ひとりでもお友だちと一緒でも、手を使う組み立てや、マインクラフトの世界でのごっこ遊びが楽しめます。(対象年齢:8才以上)お城のサイズは、高さ約18cm×幅約27cm×奥行約26cm。農場のサイズは、高さ約16cm×幅約26cm×奥行約26cm。このプレイセットで、マインクラフトの壮大な物語を楽しもう。テレビゲーム が好きな 8歳以上…… 詳細はこの商品について、商品の説明をご覧ください。↓↓↓