ユカイなぼうけん＆ココロキットセット ロボットプログラミングキットセット【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ユカイなぼうけん＆ココロキットセット ロボットプログラミングキットセット



【商品説明】

・「ココロキット」は、小学生からロボット作りができる「ユカイな生きものロボットキット」を、Bluetooth（BLE）を用いて無線で操縦することができるモジュールです。

・「ユカイなぼうけんクラフトキット」と「ココロキット」のロボットプログラミングのできるセット商品です。

・「ユカイなぼうけんクラフトキット」は、生活で身近にある材料を使って動くロボットを作るロボット工作キット。

・提供するプログラミング環境はWebブラウザ上で動作し、専用アプリが不要です。 電池は「ユカイな生きものロボットキット」に単3電池 2本が同梱されております。

・身近な素材として紙ストローを使っている。回路はモータと電池とスイッチのみで構成されているため、小学校で勉強する理科の知識の範囲で製作



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。