『ユカイなぼうけん＆ココロキットセット ロボットプログラミングキットセット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 21時 34分に出品され03月05日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユカイなぼうけん＆ココロキットセット ロボットプログラミングキットセット
【商品説明】
・「ココロキット」は、小学生からロボット作りができる「ユカイな生きものロボットキット」を、Bluetooth（BLE）を用いて無線で操縦することができるモジュールです。
・「ユカイなぼうけんクラフトキット」と「ココロキット」のロボットプログラミングのできるセット商品です。
・「ユカイなぼうけんクラフトキット」は、生活で身近にある材料を使って動くロボットを作るロボット工作キット。
・提供するプログラミング環境はWebブラウザ上で動作し、専用アプリが不要です。 電池は「ユカイな生きものロボットキット」に単3電池 2本が同梱されております。
・身近な素材として紙ストローを使っている。回路はモータと電池とスイッチのみで構成されているため、小学校で勉強する理科の知識の範囲で製作
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8246円
922 入札履歴
終了
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