『Jada 1：24ハリウッドライドナイトライダーKITT with Light Pontiac Firebird 30086、ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 02時 48分に出品され04月21日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Jada 1：24ハリウッドライドナイトライダーKITT with Light Pontiac Firebird 30086、ブラック
|ブランド名
|New Jada
|商品コメント
| Authentically licensed product from Knight Rider
As seen in Knight Rider K.I.I.T. has been taken directly from the big screen and brought to you in a 124 scale die cast model
Crafted from durable materials such as 100% die cast metal and premium rubber tires
Our high end casting method allows for feature rich details such as an opening hood doors and detailed interior.
This premium die cast model is a must have for any Knight Rider collection
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0689776459115
商品コード
YS0000028537855881
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落札価格8246円
621 入札履歴
終了
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