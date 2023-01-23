『RoboCop: Rogue City (輸入版) - PS5【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 02分に出品され03月06日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロボコップ: ローグ シティ 欧州版の商品です。日本のPS5本体でプレイいただけます。