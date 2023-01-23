猫耳有線ヘッドホン【年末の贈り物】

※並行輸入品のご注意事項：

・通常2-3週間程でお取り寄せ。運航等の状況次第で遅れる場合があります。追跡番号は国内発送後にご案です。

・長距離輸送および通関等での開封検査等により、外装箱パッケージ等に傷み凹み等ダメージが生じます。

・日本の保証制度は適用されません。説明書等は基本的に英語表記で日本語はサポートしておりません。

・電気製品は国内規格外の場合があります。検査整備品やバルク品も「新品」表記の場合があります。

・ご注文確定後のキャンセル不可。キャンセルの場合は往復の国際送料+関税手数料等はお客様負担となります。

・本体破損・初期動作不良に対し、お受け取り後7日以内に限り返品対応いたします。但しパッケージは適用外

