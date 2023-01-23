『子供用ヘッドフォン 女の子用 かわいい熊耳 有線 女の子用ヘッドフォン マイク付き 学校 旅行 クリスマス 誕生日プレゼント (ピンク)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 23時 53分に出品され04月10日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 子供用ヘッドフォン 女の子用 かわいい熊耳 有線 女の子用ヘッドフォン マイク付き 学校 旅行 クリスマス 誕生日プレゼント (ピンク) ブランド名 LOAKYO 商品コメント ※並行輸入品のご注意事項：

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・電気製品は国内規格外の場合があります。検査整備品やバルク品も「新品」表記の場合があります。

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商品カテゴリ IMPORT KIT 並行輸入 テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン イヤホン

商品コード YS0000046638096186