『日本アンテナ 薄型 高性能 UHFアンテナ 屋外用 20素子相当 地デジアンテナ F-PLUSTYLE エフプラスタイル UDF90B ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 21分に出品され03月31日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面（建物）・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能※返品交換不可