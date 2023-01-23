【在庫有・即納】 HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 エアダスター 小型 軽量 高風速122m/s 無段階風速調整機能付き 蓄電池・充電器別売り RA18DA (NN)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品説明

軽くて高風速。

手軽で小回りが利くから仕事やレジャー、家庭でも活躍！付属のノズルで空気抜きも可能！ 小型軽量1.15Kg！

※ 蓄電池を付けても軽いので持ち運びに便利。

※蓄電池BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時 最大風速122m/sの高風速で強力に吹き飛ばし。

トリガスイッチの引き具合で無段階に風速調整が可能。

さらにスイッチを素早く2度引くと連続運転モードに切り替え。

暗い場所でも便利なLEDライト付き。

別売りのカラープレートを取り付けて自分好みに外観をカスタマイズ出来る。

(仕様) 全負荷回転数(気温20時):89000 min-1(回/分) モーター:直流ブラシレスモーター 風量(ノズルなし):0.70 m3/min 風速(ノズル取付け時):最高:122 m/s、平均:100 m/s 最高圧力:18 kPa / 2.61

【入数】 1台 RA18DA(NN)

標準付属品：エアダスタノズル、ノズル(A)(B)、吸引アタッチメント

【ご購入前にご確認ください】

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※当店ではのし・ラッピング梱包は承っておりません。

※お客様都合でのキャンセル及び返品・交換は受け付けておりません。あらかじめご了承の上、ご注文ください。

※需要商品においては、時節・季節によってメーカー品薄・欠品となり、記載のお日にちでのお届けが難しくなる場合がございます。その際は、弊社よりお客様へ遅延メールをさせていただく場合はございます。予めご了承ください。お急ぎの場合は、弊社カスタマーチームへご連絡ください。メーカー側へ納期確認後回答させていただきます。

