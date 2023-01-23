『【在庫有・即納】 HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 エアダスター 小型 軽量 高風速122m/s 無段階風速調整機能付き 蓄電池・充電器別売り RA18DA (NN)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 41分に出品され03月14日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
軽くて高風速。
手軽で小回りが利くから仕事やレジャー、家庭でも活躍！付属のノズルで空気抜きも可能！ 小型軽量1.15Kg！
※ 蓄電池を付けても軽いので持ち運びに便利。
※蓄電池BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時 最大風速122m/sの高風速で強力に吹き飛ばし。
トリガスイッチの引き具合で無段階に風速調整が可能。
さらにスイッチを素早く2度引くと連続運転モードに切り替え。
暗い場所でも便利なLEDライト付き。
別売りのカラープレートを取り付けて自分好みに外観をカスタマイズ出来る。
(仕様) 全負荷回転数(気温20時):89000 min-1(回/分) モーター:直流ブラシレスモーター 風量(ノズルなし):0.70 m3/min 風速(ノズル取付け時):最高:122 m/s、平均:100 m/s 最高圧力:18 kPa / 2.61
【入数】 1台 RA18DA(NN)
標準付属品：エアダスタノズル、ノズル(A)(B)、吸引アタッチメント
【ご購入前にご確認ください】
※沖縄・離島、その他一部地域からのご注文はお受けできません。システムの都合上ご注文は可能ですが、自動キャンセルになりますのでご了承ください。
※当店ではのし・ラッピング梱包は承っておりません。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4966376408597
商品コード
4966376408597
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落札価格8246円
457 入札履歴
終了
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