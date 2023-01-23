『日本アンテナ 卓上型ブースター 地デジ対応 1出力電流通過型 VB-33MU【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 29分に出品され03月16日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名

日本アンテナ 卓上型ブースター 地デジ対応 1出力電流通過型 VB-33MU



JAN

4962736239658



型番





重量

640



梱包サイズ(L×W×H)

21.4 × 14.8 × 4.6



商品仕様





商品説明

縦置きが可能なのでテレビ周りをスッキリまとめられる

???もともとキレイに映っていたテレビも、分配器を使ってテレビの台数を増やすと、電波が弱まり画質が劣化することがあるが、卓上ブースターを使う事で改善できる。

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造。

出力はスイッチにより1系統のみの出力と、2系統出力に切換が可能。

デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気はそのまま通過する(出力1のみ)。



配送方法

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商品カテゴリ 雑貨屋さん 家電＆カメラ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、映像機器 AV周辺機器 その他AV周辺機器

JANコード/ISBNコード 4962736239658

商品コード B000TW9D70