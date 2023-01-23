『日本アンテナ 卓上型ブースター 地デジ対応 1出力電流通過型 VB-33MU【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 29分に出品され03月16日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
日本アンテナ 卓上型ブースター 地デジ対応 1出力電流通過型 VB-33MU
|JAN
4962736239658
|型番
|重量
640
|梱包サイズ(L×W×H)
21.4 × 14.8 × 4.6
|商品仕様
|商品説明
縦置きが可能なのでテレビ周りをスッキリまとめられる
???もともとキレイに映っていたテレビも、分配器を使ってテレビの台数を増やすと、電波が弱まり画質が劣化することがあるが、卓上ブースターを使う事で改善できる。
|配送方法
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4962736239658
商品コード
B000TW9D70
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¥ 8239
落札価格8246円
528 入札履歴
終了
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