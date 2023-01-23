『★送料・関税無料★マインクラフト タッチスクリーンインタラクティブスマートウォッチ★海外で人気の並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 04時 58分に出品され04月23日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|マインクラフト タッチスクリーンインタラクティブスマートウォッチ
|ブランド名
|Minecraft
|商品コメント
| The Minecraft kids smart watch comes loaded with kid-friendly features for your child to enjoy smart wearables just like the grown ups! However unlike smartwatches for adults， this watch is designed specifically with kids in mind.
With no wifi， calling or texting， you can rest assured of your childs safety and security while they enjoy the various cool age-appropriate features. This smart watch for boys and girls is perfect for little kids.
This Minecraft kids wearable includes a selfie camera for taking pictures， photo album viewer， video player， voice recorder， calculator， alarm clock， pedometer step counter， various playable games， and changeable watch faces.
We put careful detail and thought into designing and developing this smart watch for children. This smart wearable for kids is trendy， fashionable， and features designs of their favorite Minecraft characters.
Long-lasting rechargeable battery makes the need to buy and replace batteries a thing of the past! Includes USB charging cable. Charge at least three hours prior to use. Includes One Year Warranty from Accutime.
Manufacturer Minimum Age 3+ years
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0030506540304
商品コード
YS0000047640039693
新生児写真 ニューボーンフォト パステルレインボー ドレス シフォン 記念写真 撮影小道具 スタジオ 衣装 ベビー 赤ちゃん [11165-11167]
¥ 8646
新生児写真 ニューボーンフォト パステルレインボー ドレス シフォン 記念写真 撮影小道具 スタジオ 衣装 ベビー 赤ちゃん [11165-11167]
¥ 8646
[ミキハウス ホットビスケッツ] 春夏 出産準備セット (プレオール・柄肌着) 74-9989-828 (50 ブルー)
¥ 8603
チャックルベビー ベビー服 新生児 低体重 低出生体重児 未熟児 小さめ 男の子 女の子 ツーウェイオール 短肌着 コンビ肌着 帽子 セット
¥ 8596
[リオン ド カペルミュール] シャツ lils023 グレー M
¥ 8586
ピュアオーガニック ベビー用品ギフトセット 7商品セット ブルー 50-60
¥ 8584
Paw Patrol Baby Potty Training Pants Multipack PawBTraining10pk 4T
¥ 8561
(あすつく) イオンスポーツ:【50袋セット】汗吸着パッドアセステ _ 流れる汗と気になる汗じみシャットアウト お得な50枚セット
¥ 8556
[adidas]アディダス レディースアウトドアシューズ TERREX AX4 GTX W (HQ1052)(HQ1052) シルバーバイオレット/ブルードーン/ソーラーゴールド[取寄商品]
¥ 8555
[adidas]アディダス レディースアウトドアシューズ TERREX AX4 GTX W (HQ1052)(HQ1052) シルバーバイオレット/ブルードーン/ソーラーゴールド[取寄商品]
¥ 8555
[adidas]アディダス アウトドアシューズ TERREX AX4 GTX (HP7400)(HP7400) フォーカスオリーブ/コアブラック/グレーファイブ[取寄商品]
¥ 8555
[adidas]アディダス アウトドアシューズ TERREX AX4 GTX (HP7400)(HP7400) フォーカスオリーブ/コアブラック/グレーファイブ[取寄商品]
¥ 8555
[adidas]アディダス ハンドボールシューズ ADIZERO Fastcourt M (HP4309)(HP4309) ゴールドメタリック/チームネイビーブルー/フットウェアホワイト[取寄商品]
¥ 8555
[adidas]アディダス ハンドボールシューズ ADIZERO Fastcourt M (HP4309)(HP4309) ゴールドメタリック/チームネイビーブルー/フットウェアホワイト[取寄商品]
¥ 8555
ピュアオーガニック 春秋冬用出産祝い5商品ギフトセット 100% オーガニックコットン 新生児~6か月位 新生児肌着 3カラー 二重ガーゼニ
¥ 8545
ピュアオーガニック 出産お祝い6商品ギフトセットブルー系 オールシーズン 日本製 キッズ ブルー系 50cm~60cm
¥ 8523
Paw Patrol Baby Potty Training Pants Multipack， PawGTraining10pk， 3T
¥ 8509
Paw Patrol Baby Potty Training Pants Multipack， PawGTraining10pk， 3T
¥ 8509
落札価格8246円
703 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！