『New York Puzzle Company ドリームワールド ナイトガーデン 500ピース ジグソーパズル並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 05時 01分に出品され04月16日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 New York Puzzle Company ドリームワールド ナイトガーデン 500ピース ジグソーパズル ブランド名 New York Puzzle Company 商品コメント The Night Garden - Dream World イラスト アーティストエミリー・ウィンフィールド・マーティンによる

500ピースのジグソーパズル。

完成時のパズルサイズ:24インチ×18インチ。

アメリカ製。

対象年齢:10歳以上。 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ゲーム、おもちゃ、ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0819844015862

商品コード YS0000047439046133