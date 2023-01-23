『Pillow Pets カラフル ピンク ユニコーン スリープタイム ライト ぬいぐるみ並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 12時 45分に出品され04月25日 12時 45分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Pillow Pets カラフル ピンク ユニコーン スリープタイム ライト ぬいぐるみ
|ブランド名
|Pillow Pets
|商品コメント
| 魔法: このユニコーンの枕ペットでファンタジーと魔法の国に入りましょう。 このユニコーンぬいぐるみは、星で部屋を明るくするので、特に楽しいです。
ライトアップのぬいぐるみ: 夜灯とぬいぐるみが1つにセットされています。 芸術的にデザインされた光るライトカバー付きのナイトライトとして機能し、虹色の星のディスプレイを天井に投影します。
快適: このぬいぐるみは一日中のお友達で、夜も快適に光ります。 また、3 つのライトモード & 内蔵タイマーが20分後にオフになり、小さなお子様が眠るまで十分な時間です。
ベストバディ: 男の子と女の子はより快適に感じられ、この居心地の良い生き物で暗闇の恐怖を和らげます。 旅行中も小さなお子様に安心感を与えてくれます。
仕様:公式Pillow Petsアイテム。 最も柔らかく最高品質のフラシ天製。BPAとフタル酸エステル不使用。 表面洗いのみ。 3色モードと20分タイマーで光を投影。
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0813461017667
商品コード
YS0000047439038686
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594 入札履歴
終了
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