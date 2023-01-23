Pillow Pets カラフル ピンク ユニコーン スリープタイム ライト ぬいぐるみ並行輸入品【2024年最新】

商品コメント

魔法: このユニコーンの枕ペットでファンタジーと魔法の国に入りましょう。 このユニコーンぬいぐるみは、星で部屋を明るくするので、特に楽しいです。

ライトアップのぬいぐるみ: 夜灯とぬいぐるみが1つにセットされています。 芸術的にデザインされた光るライトカバー付きのナイトライトとして機能し、虹色の星のディスプレイを天井に投影します。

快適: このぬいぐるみは一日中のお友達で、夜も快適に光ります。 また、3 つのライトモード & 内蔵タイマーが20分後にオフになり、小さなお子様が眠るまで十分な時間です。

ベストバディ: 男の子と女の子はより快適に感じられ、この居心地の良い生き物で暗闇の恐怖を和らげます。 旅行中も小さなお子様に安心感を与えてくれます。

仕様:公式Pillow Petsアイテム。 最も柔らかく最高品質のフラシ天製。BPAとフタル酸エステル不使用。 表面洗いのみ。 3色モードと20分タイマーで光を投影。