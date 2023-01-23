『Mattel - M0772 - Poup?e - Barbie - Coffret Petites Club - Violet並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 40分に出品され03月05日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Mattel - M0772 - Poup?e - Barbie - Coffret Petites Club - Violet
|ブランド名
|Barbie
|商品コメント
| Exclusive peek-a-boo princess doll
Features princess charms
Perfect for girls on the go
Purple colored purse
Stylish details
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0027084556360
商品コード
YS0000047439038203
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落札価格8246円
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終了
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